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Aksaray'da okul protokolü imzalandı - Son Dakika

Aksaray'da okul protokolü imzalandı

07.10.2021 12:59
Aksaray'da okul protokolü imzalandı

Aksaray Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve hayırsever iş insanı İrfan Ağaçlı arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Aksaray Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve hayırsever iş insanı İrfan Ağaçlı arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan Vali Aydoğdu, iş insanı hayırsever İrfan Ağaçlı'nın kentte 32 derslikli bir ilkokul yaptıracağını söyledi.

Kendisine teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizler hepimiz kısa ömrümüzü yaşamak için bu dünyaya geldik. Belli bir süre burada yaşayacağız ve sonrada gideceğiz. Gittikten sonra sadece hikayelerimiz kalacak. Yapılan bu hayırseverlikle inşallah kıyamete kadar o okulda okuyacak çocuklarımız aileye dua edeceklerdir. Gerçekten çok gurur verici bir durum. Allah razı olsun. Bu protokolün hazırlanması noktasında her adımını takip eden Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal'a da teşekkür ediyorum. Aksaray eğitim camiasına, çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Ağaçlı ise okulun, yapıldığı mahallede uzun yıllar eğitim ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Ağaçlı, büyük mutluluk duyduklarını bu gibi hayırlı işlerin arkasının geleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Kartal ve Ağaçlı okul yapımı protokolünü imzaladı

Aksaray'da okul protokolü imzalandı
Aksaray'da okul protokolü imzalandı
Aksaray'da okul protokolü imzalandı
Aksaray'da okul protokolü imzalandı

milli eğitim bakanlığı, Ömer Kartal, Aksaray, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da okul protokolü imzalandı - Son Dakika


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