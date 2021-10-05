Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, F.K. (40), E.U. (42), M.Y'nin (39) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, kenevir, metamfetamin ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 22 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.