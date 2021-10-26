Aksaray'da yanan çatı kül oldu - Son Dakika

Aksaray'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hacı Hasanlı Mahallesi Kiper Apartmanı A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede çatı katını sararken gökyüzünde yoğun bur duman oluştu. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatı katına ilk müdahaleyi merdiven aracılığıyla yaptı. Çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana gelen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AKSARAY