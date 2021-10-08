Aksaray polisinden okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

Aksaray'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.

Ekipler, kent merkezindeki çeşitli okullar ve çevresindeki parklarda eş zamanlı denetim yaptı.

Hassas burunlu narkotik köpeği "İrma" eşliğinde üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar, uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kent merkezi ve ilçelerdeki 90 okulda gerçekleştirilen denetimlerde 110 personel ve 45 ekip görev aldı.