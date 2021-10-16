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Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor - Son Dakika

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor

16.10.2021 11:18
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor

Aksaray Belediyesi sabah erken saatlerde derse giden öğrencilere her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Aksaray Belediyesi sabah erken saatlerde derse giden öğrencilere her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla kentin muhtelif mahallelerinde ve hastane önünde kurulan çorba evlerine, üniversite öğrencileri için mobil çorba araçları da eklendi.

Aksaray Üniversitesindeki (ASÜ) derslerine gitmek için kent merkezindeki kampüs durağına gelen öğrencileri mobil çorba aracı karşılıyor. Sıcak çorbalarıyla birlikte ekmeklerini alan öğrenciler kahvaltılarını yaptıktan sonra minibüse binerek okul yolunu tutuyor. Böylelikle öğrenciler hem sağlıklı besleniyor hem de bütçelerine katkıda bulunuluyor.

Başkan Dinçer, AA muhabirine, öğrencilerin güne sıcak bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak amacıyla sabahın ilk saatlerinde çorba ikramı yapmanın doğru olacağını düşünerek, böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Aksaray Üniversitesi'nin her geçen yıl öğrenci sayısını artırdığını belirten Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Aksaray öğrenciler için bir cazibe merkezi haline dönüşüyor. Yerel yönetimler olarak bizlerin de üzerine düşen birçok görev ve vazifeleri var. Öğrencilerimizin her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz. Göreve başladıktan sonra kentte bir çok bölgede kurduğumuz çorba evleri vardı. Bu evlerimizin yanına iki de mobil çorba aracı ekledik. Şehir merkezinde öğrencilerimizin üniversiteye ulaşım sağladığı duraklarda günlük çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 4 çeşit çorbamız çıkıyor, yanında öğrencilerimize ekmek ve lokma tatlısı ikram ediyoruz. Yaz aylarında menüye inşallah dondurma da ekleyeceğiz. Gençlerimizin beklentileri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çorbalarımızı çeşitlendiriyoruz. Projemiz çok iyi gidiyor, her geçen gün sayıyı artırıyoruz."

Dinçer, her gün 2 bin 500 öğrenciye sıcak çorba ikramında bulunduklarını, onlara anne şefkatiyle yaklaştıklarını ifade etti.

Kentte pek çok projeyi öğrencileri düşünerek yaptıklarını aktaran Dinçer, "Ulaşım öğrenciler için çok önemli bir unsur. Yeni alınan otobüslerle öğrencilerimizin ulaşımdaki konforunu artırdık. Bisiklet yolları, inşası devam eden kitap konakları ve bilim merkezimizle öğrencilerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlama noktasında her türlü çabayı ve gayreti sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Biz durağa gelmeden çorba aracı gelmiş oluyor"

ASÜ İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kemal Kanyurdu her gün sabah çorba içerek okula gittiğini belirterek, "Biz durağa gelmeden çorba aracı gelmiş oluyor. Minibüs beklerken durakta çorbamızı içiyoruz. Mercimek, domates, yayla ve ezogelin çorbaları çıkıyor. Biz öğrenciler için çok güzel ve faydalı bir proje." diye konuştu.

ASÜ son sınıf öğrencisi Sevgül Yazıcı da içlerini ısıtan sıcacık çorbaları her gün içtiklerini vurgulayarak, derslere tok bir karınla gittiklerini kaydetti.

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Üniversitesi öğrencileri, belediyenin çorba ikramıyla güne başlıyor - Son Dakika


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