Aktan Helvacıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Helvacıoğlu, Aktan'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Kent Müzemiz için arşivini aldığımız Önder Gazetesi'nin elektronik ortamda taranması işlemlerine devam ediyoruz. Keşan'ın ve bölgenin 1962 yılından bu yana hafızası olan Önder Gazetesi'nin arşivi çok değerlidir. Keşan'ımızın daha iyi yerlere gelmesi için yıllarını basın mesleğine veren ve bu arşivin Keşan'a kazandırılmasında bizlere destek olan ve anlayış gösteren Feyzullah Amcamıza ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum. "dedi.

Aktan da Önder Gazetesi'nin arşivinin Kent Müzesi aracılığı ile yaşatılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda uğraş veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.