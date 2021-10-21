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Aktif Bank "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"nda yerini aldı - Son Dakika

Aktif Bank "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"nda yerini aldı

21.10.2021 12:57
Aktif Bank

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"na katılımlarına ilişkin, "Afrika'nın ekonomik dönüşümüne katkıda bulunan Türk ihracatçılarına verdiği destekle ön plana çıkan önemli bir oyuncu olarak Afrika'daki paydaşlarımıza...

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"na katılımlarına ilişkin, "Afrika'nın ekonomik dönüşümüne katkıda bulunan Türk ihracatçılarına verdiği destekle ön plana çıkan önemli bir oyuncu olarak Afrika'daki paydaşlarımıza bir araya gelme fırsatı yakalayacağımız bu etkinliğe destek veren tek Türk Bankası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Afrika ülkelerindeki hizmetleriyle Türk ihracatçıları için köprü görevi görmeye devam eden Aktif Bank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nca (DEİK) üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"nda yerini aldı.

Forum kapsamında Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla stant açan Aktif Bank, foruma destek veren tek Türk bankası oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Utku, Aktif Bank olarak 150 ülkede 1.000'i aşkın muhabirlik ilişkisiyle geniş bir ağa sahip olduklarını belirtti.

Utku, özellikle Afrika, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Güney Asya'nın öne çıkan pazarları olduğunu ifade ederek, "Yaptığımız çalışmalarla ihracatçılarımızın dış ticaret ve ödeme işlemlerine sadece gelişmiş bölgelerde değil, zorlu coğrafyalarda da aracılık etmeye ve her segmentten müşterimize yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İş geliştirme faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmek üzere yurt dışı ziyaretlerine salgın koşullarına rağmen devam ettiklerini aktaran Utku, sene başından bu yana Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika'da birçok ülkeyi ziyaret ettiklerini, hem finansal kurumlar hem de gittikleri ülkelerin kamu kurumlarıyla görüşmeler yaparak iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı yakaladıklarını söyledi.

Utku, son 5 senedir Türkiye ve Afrika arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalara odaklandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Afrika ile iş yapan ihracatçılarımıza destek olarak ülkemizin dış ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunmak üzere kurduğumuz yaygın bankacılık ağımızı daha da genişletmek ana hedefimizdir. Halihazırda Afrika'da 48 ülkede 330'dan fazla banka ile iş birliği içerisindeyiz ve bu ağımızı güçlendirmek üzere sıklıkla seyahatler gerçekleştirmekteyiz. Sene başından bu yana 14 Afrika ülkesini ziyaret ettik. Özellikle Sahra Altı Afrika'da sahip olduğumuz uzmanlık bizi ihracatçılarımız nezdinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmiştir.

Salgın sürecine ilişkin zorluklar devam ederken faaliyet gösterdiğimiz çeşitli Afrika ülkelerindeki aşı alımlarına ilişkin ödemelere aracılık ederek zorlukların aşılmasına katkıda bulunan öncü oyuncular arasında yer almaktayız. Afrika'nın ekonomik dönüşümüne katkıda bulunan Türk ihracatçılarına verdiği destekle ön plana çıkan önemli bir oyuncu olarak Afrika'daki paydaşlarımıza bir araya gelme fırsatı yakalayacağımız bu etkinliğe destek veren tek Türk Bankası olmaktan gurur duyuyoruz."

"Afrika bölgesine ilgi daha da arttı"

Aktif Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hakan Pürdeloğlu ise Avrupa pazarında yoğun rekabet ve düşük kar marjı nedeni ile Afrika bölgesine ilginin daha da arttığına işaret etti.

Türk ürün ve hizmetlerinin kalitesi ile Afrika pazarındaki yüksek talebin buluşmasının ticaret hacminin daha da artmasını sağladığını anlatan Pürdeloğlu, "Bu pazarda güvenli ticaret yapılabilmesi noktasında Türk firmaları ve Afrika Bankalarının tercih ettiği ana banka olduk. Bu tercihin nedeni dış ticaret konusundaki tecrübemiz, geniş muhabir ağımız ve yüksek işlem hacmimizdir. Dünya üzerinde 370'i aşkın bankaya nakit yönetimi hizmeti (nostro hesap) veriyoruz. 151 ülkede 1.026 muhabire sahibiz." diye konuştu.

Pürdeloğlu, kurumsal bankacılık olarak hem yatırım bankacılığı hem de konvansiyel bankacılık ürünleri ile geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimizin Afrika, CIS ve diğer bölgelerden gelen ihracat bedellerinde hızlı ve güvenli tahsilata aracılık hizmetle kalmayıp bu ülkelere gerçekleştirecekleri projelere finansman sağlıyor ve ticaretlerinde garantörlük hizmetleri sunuyoruz. Dış ticaretin finansmanında nakit ve gayri nakit ürünlerimizle hızlı çözümler üretiyoruz. Bunların haricinde yenilenebilir enerji yatırımlarında da tecrübemiz ile yatırımcılara danışmanlık ve finansman desteği veriyoruz.

Ticaretin başarılı olabilmesi için alıcının arzu ettiği kalitede mal ve hizmete ulaşması, satıcının ise sağladığı ürün ve hizmetin bedelini zamanında ve tam olarak tahsil etmesi gerekir. Aktif Bank olarak Afrika'daki tecrübemiz ve 370'i aşkın banka networkümüz ile müşteri ile anlaşma aşamasından, tahsilatına kadar sürecin tüm aşamalarında danışmanlık, garantörlük ve dış ticaretin finansmanı ürünlerimiz ile Afrika bölgesine ticaret ve yatırım yapmak isteyen tüm firmalara hizmet vermek için hazırız."

Ekonomi, Türkiye, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aktif Bank 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda yerini aldı - Son Dakika


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