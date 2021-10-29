AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, depremin yıldönümünde "altın saatlere" dikkat çekti - Son Dakika

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, İzmir'de geçen yıl yaşanan depremin ardından "altın saatler" olarak adlandırılan ilk saatlerde trafiğin açık tutulması konusunda başarılı bir sınav verilemediğini hatırlatarak, deprem tahliye planlarının son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını belirtti.

Ergut, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ekim 2020'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin anılarının ve acıların halen taze olduğunu belirtti.

AKUT'un depremin ardından 268 gönüllü ve 3 arama köpeğinin bulunduğu 18 ekiple 9 insan ve 4 hayvanı kurtardığını bildiren Ergut, derneğin tüm afetler için hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Gelecekte daha büyük depremlerin beklendiğine işaret eden Ergut, şunları kaydetti:

"Nispeten küçük bir depremdi ve böyle bir depremde bina yıkımları ve can kayıpları, maalesef normal bir durum değildir. Kentimizin yapı stokunun depreme dayanıklılık anlamında eksikliği hala hayati bir sorundur. Ayrıca bizim 'altın saatler' olarak adlandırdığımız depremin ilk saatleri hayati bir öneme sahip. Geçen seneki depremde İzmirliler olarak bu konuda başarılı bir sınav veremedik. Binaları hiç hasar görmemiş insanlarımız bile panikle kendilerini sokaklara attılar ve otomobilleriyle maalesef trafiğin felç olmasına neden oldular. İzmir yakınlarındaki ekiplerimiz kente kısa sürede ulaşırken 5 kilometrelik deprem alanına gelmeleri maalesef çok daha uzun sürdü. Deprem Tahliye Planlarının son derece önemli olduğunu bir kez daha anımsatmak bizim görevimiz."