AKÜYE GİZLEDİKLERİ 1 KİLOGRAM METAMFETAMİNİ POLİS BULDU; 3 GÖZALTI - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin aküsüne gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekipleri, Bozdağ Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan açık kasa bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette bulunan K.Ü., M.E. ve Ü.Y.'nin çelişkili konuşmalarından şüphelenen polis, savcılıktan arama izni talep etti. Savcılıktan gelen onayın ardından ekipler, kamyoneti didik didik aradı. Yapılan aramada kamyonetin akü kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin maddesini ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konulurken, kamyonetteki 3 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.