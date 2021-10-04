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Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı - Son Dakika

Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı

04.10.2021 11:47

Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı Rehin alınanlar itfaiye yardımıyla balkondan böyle kurtarıldı Esenyurt'ta internet üzerinden satış yapan bir işyerini alacak verecek meselesi yüzünden basan şahıs, içeride bulunan yabancı uyruklu 3 kişiyi rehin aldı.

Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı

Rehin alınanlar itfaiye yardımıyla balkondan böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta internet üzerinden satış yapan bir işyerini alacak verecek meselesi yüzünden basan şahıs, içeride bulunan yabancı uyruklu 3 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından rehineler kurtarılırken, şahıs ise pencereye çıkarak patronun gelmesini istedi. Saatler süren uğraş sonucunda ikna edilemeyen adam, polis ekiplerinin düzenlediği kurtarma operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre, eski işyerinin üç gün sonra kapanacağını öğrenen ve patronundan alacağı olan şahıs, sinirlenerek işyerini bastı. O sırada işyerinde bulunan üç kişi, öfkeli şahıstan korunmak için kendini odaya kilitleyerek camdan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Odada kilitli durumda olan rehineleri kurtarmak için harekete geçen ekipler, öfkeli şahıs ile konuşarak rehineleri itfaiye merdiveni ile camdan kurtardı. İşyerinin kapısına ofisteki eşyalara dayayarak polislerin girmesini engellemek isteyen şahıs, patronunun gelmemesi durumunda kendisini camdan atacağını söyledi. Bir süre sonra kapıdaki engelleri aşan polis ekipleri, cam kenarında oturan şahsı ikna etmeye çalıştı. Saatler süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayan şahıs, özel harekat polislerinin kurtarma operasyonu ile gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öfkeli şahsı saatlerce telefondan ikna etmeye çalışan Hasan Karataş isimli esnaf," Şahıs saat 16.30 sıralarında işyerine girmiş. Daha sonra siteye itfaiye ekipleri geldi. Tabi biz ne olduğuna bakmak için gittik ve bir kişinin eski işyerinden iki yıl boyunca parasını alamadığını öğrendik. Üç gün sonra işyerinin boşaltılacağını öğrenince de sinirlenen şahıs, işyerini basmış. O sırada ben camdan telefon numaramı verdim adama ve beni aramasını söyledim. Bir süre sonra beni aradı ve 'Benim ailem çok zor durumda, babam intihar etti ve bende intihar edeceğim" dedi. Bu sözler üzerine ben 'yapma kardeşim bak özel harekat polisleri de geliyor bak, üç kişiyi de rehin almışsın onları bırak bari' dedim. Bu sözlerim üzerine 'benim onlarla bir problemim yok isterseler gidebilirler' dedi. Daha sonra şahsın bu sözleri üzerine itfaiye ekipleri merdivenle rehineleri almak için merdiveni çalıştırdı. Sonradan itfaiye eri istemiyorum insinler geri aşağı dedi. Kısa süreli bir tartışma yaşandı ve sonrasında itfaiye ekipleri üç rehineyi balkondan kurtardı. Daha sonrasında özel hareket polisleri ofise girerek adamı ikna etmeye çalıştı. Adam ikna olmayınca ben çıktım yukarıya ve bir süre de ben konuştum. Fakat ne söylersek söyleyelim teslim olmadı. Bir süre sonrada zaten polis ekipleri başarılı bir operasyonla adamı camdan aldı" dedi.

Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı
Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı
Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı
Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı

Özel Harekat, Esenyurt, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacak verecek davasında işyerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı - Son Dakika
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