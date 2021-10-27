Aladağ'da kurtlar 45 küçük ve büyükbaş hayvanı parçaladı - Son Dakika

ADANA'nın Aladağ ilçesinde köylülerin ağılına giren kurt sürüsü, 10 günde 30'u küçükbaş 45 besi hayvanını öldürdü. Besiciler, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

Aladağ ilçesi Barakdağ köyünde farklı zamanlarda köylülerin ağılına giren kurt sürüsü, 10 gün içinde 45 besi hayvanını öldürdü. Hayvanlarının kurtlar tarafından parçalandığını belirten Alparslan Boran, "Sabah erken saatlerde hayvanlarımı otlatmak için kalktığımda 5 koyunumun parçalanmış haliyle karşılaştım. Kurtlar hayvanlarımı telef etmişler. Çok üzüldüm, çünkü köyde bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. Daha önce köyümüzde yine aynı durumla birçok kişi karşılaştı. Son 10 gün içinde köyümüzde yaklaşık 30'u küçükbaş olmak üzere 15 de büyükbaş hayvanımız, kurt sürüleri tarafından parçalandı. Çok üzgünüz" dedi. Köylülerden Mahmut Arık ise zararlarının karşılanmasını yardım istedi.