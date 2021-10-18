Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Okşar, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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