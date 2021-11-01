Aladağ'da sonbahar temalı fotoğraf etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Aladağ Belediyesi ve Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği tarafından "Aladağ'da sonbahar" temalı fotoğraf etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılanlar ilçedeki Büyüksofulu Mahallesi ve Eğni Yaylasını gezerek sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladılar.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Aladağ'ın her mevsimde bir başka güzel olduğunu belirtti.

Akgedik, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.