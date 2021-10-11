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Aladağ Ve Tunçay'dan Suyun İki Yakası Söyleşisi - Son Dakika

Aladağ Ve Tunçay'dan Suyun İki Yakası Söyleşisi

11.10.2021 08:21
Aladağ Ve Tunçay'dan Suyun İki Yakası Söyleşisi

Yüksek Mimar Yazar Ertuğrul Aladağ ve Eğitimci Yazar Firdevs Tunçay 6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezindeki 'Suyun İki Yakası' isimli söyleşi ve imza gününde okurları ve sevenleri ile bir araya geldiler.

Söyleşide ilk olarak konuşan Eğitimci Yazar Firdevs Tunçay mübadele döneminde ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların tarihi ve yaşadıkları ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı. Anne tarafının da mübadele döneminde Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını ifade ederek kendi ailesinin yaşadığı zorlukları da aktaran Tunçay, dönem ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda edindiği ve o yılların zorlu koşullarını gösteren bilgileri katılımcılara aktardı.

Söyleşinin diğer konuşmacısı Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ ise mübadele döneminde yaşanan göç olaylarının bölgelerin mimari yapılarını, mimari kültürlerini nasıl etkilediğine dair katılımcıları bilgilendirdi.

Söyleşiye katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Her iki konuşmacımıza da bize çok önemli tarihsel bilgiler aktardıkları ve festivalimize yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Söyleşilerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Yüksek Mimar Yazar Ertuğrul Aladağ ve Eğitimci Yazar Firdevs Tunçay, MUSANDER Başkanı Sadettin Özbek ve MSKÜ Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna'ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Söyleşinin ardından Yüksek Mimar Yazar Ertuğrul Aladağ ve Eğitimci Yazar Firdevs Tunçay okurları için kitaplarını imzaladılar.

Bahattin Gümüş, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aladağ Ve Tunçay'dan Suyun İki Yakası Söyleşisi - Son Dakika


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