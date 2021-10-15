Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, operasyonla yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Avsallar Mahallesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan K. İ'yi yakaladı.
K. İ.'nin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, operasyonla yakalandı - Son Dakika