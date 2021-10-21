Alanya ilçesinde hırsızlık ile fuhşa aracılık etmek suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D. ve "hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.İ'nin ilçede oldukları bilgisine ulaştı.
Ekipler, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otele yaptığı baskında, İ.D'yi gözaltına aldı.
Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Ö.İ'yi de yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika