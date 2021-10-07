Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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Yangın, ilçeye bağlı Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe kısmında bulunan otluk alanda çıktı. Dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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