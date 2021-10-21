Alanya'da bir aracı kundaklayıp bir iş yerini kurşunlayan 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın kundaklanması ve bir oto lastik dükkanının kurşunlanması olayı ile ilgili aranan 2 şüpheliden biri yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

15 Ekim Cuma günü saat 03.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınının önünde araç kundaklama olayı ve aynı saatlerde Fığla Mahallesi 320. Sokak'ta bulunan bir oto lastikçinin kurşunlanma olaylarıyla ilgili olarak; plakasız bir motosiklet üzerinde kar maskeli iki şahsın olayı gerçekleştirdiği çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile anlaşıldı. Asayiş Büro Amirliğince iki ayrı tahkikat dosyası olarak düzenlenen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda iki olayın şüphelilerinin de aynı şahıslar olduğu anlaşıldı. Yapılan kamera çalışmalarında şüpheli şahısların olay yerinin yakınına plakası sonradan tespit edilen M.İ.'nin kullanmış olduğu 2001 model Fiat Scudo marka araç ile geldikleri ve aracın arka kısmından olayda kullandıkları plakasız motosikleti kar maskeli iki şahsın araçtan indirerek olay adresine doğru hareket ettikleri ve olayı gerçekleştirdikleri görüldü.

Şüpheli aracın bulunmasına yönelik yapılan araştırmalarda, araç Karakocalı Mahallesi Akmezarlık mevkiinde muz bahçesinde terk vaziyette bulundu. Yapılan olay yeri çalışmasında araç içerisinde 1 buçuk litrelik pet şişede benzin bulundu.

Öte yandan, M.İ.'nin parmak izleri de tespit edildi. Olayın şüphelilerinden M.İ. yakalanarak önce Asayiş Büro Amirliğine burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA