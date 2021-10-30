ALANYA'DA DEMET AKALIN'A PORTRESİNİN İŞLENDİĞİ SU KABAĞI HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Demet Akalın konseri büyük ilgi gördü. Konserde Demet Akalın'a portresinin işlendiği su kabağı hediye edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümü Alanya'da coşkuyla da kutlandı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen fener alayı ve kortej yürüyüşüne katılan binlerce kişi elinde bayrakla Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde yakılan sembolik meşaleyle başladı. Atatürk Caddesi'nden İskele Caddesi'ne oradan da Belediye Sarayı devam eden yürüyüşte esnaf ve vatandaşlar marş ve tezahüratla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Etkinliğe katılanlara seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Atatürk'ün, Cumhuriyet'i emanet ettiği gençler için birçok çalışma yaptıklarını anlattı. Başkan Yücel, " Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'i kurar kurmaz, Anadolu'nun her köşesinde yaktığı eğitim meşalesini, Alanya'da daha yükseklere taşıyoruz. Atamızın muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine, emin adımlarla ilerleyebilmek adına eğitime gereken önemi göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Alanya Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlenen Demet Akalın konserine binlerce kişi katıldı. Konser alanını dolduran, sahilde ve teknelerde konseri dinlemek için yerlerini alan yaklaşık 20 bin kişi, Demet Akalın'ın sahne performansıyla Cumhuriyet'in 98. yaşını coşkuyla kutladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demet Akalın'a çiçek ile yüzünün işlendiği su kabağı portresi verdi. Başkan Yücel, Demet Akalın'a Alanya Koza Ürünleri Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen ipek kozası ve doğada kendiliğinden yetişen sedef çiçekleri kullanılarak tasarlanan dekoratif duvar panosu ve ipek kozası çiçeğinden tasarlanmış taç hediye etti.