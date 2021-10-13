Alanya'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Alanya ilçesinde hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan ve Dalaman Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen K.T'yi (28) Kestel Mahallesi'nde trafik kontrolü sırasında yakaladı.

Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı tespit edilen hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.