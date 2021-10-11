Alanya'da kaçak makaron ve kağıdı ile tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen makaron ve kağıdı ile tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve makaronların ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Saray Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 120 bin boş makaron, 9 bin 400 dolu makaron, 31 bin 500 adet makaron kağıdı, 7,5 kilogram nargile tütünü, 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.A'nın hakkında yapılan yasal işlemin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.