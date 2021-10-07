Alanya'da kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen makaron ve tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve makaronların ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Şekerhane Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 34 bin boş makaron, 6 bin 600 dolu makaron, 22 kilogram kaçak tütün, 3 elektronik sigara ve kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.O, hakkında yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.