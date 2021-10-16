Alanya'da kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen makaron ve tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve makaronların ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Hacet Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 350 bin boş makaron, 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, hakkında yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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