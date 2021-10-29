Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeyken ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi İncivez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Alaplı istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 67AAH 332 plakalı motosiklet, karşı yönden geldiği sırada ani dönüş yaptığı iddia edilen Ş.K. idaresindeki 67 NZ 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK