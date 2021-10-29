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Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

29.10.2021 17:05
Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeyken ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeyken ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi İncivez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Alaplı istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 67AAH 332 plakalı motosiklet, karşı yönden geldiği sırada ani dönüş yaptığı iddia edilen Ş.K. idaresindeki 67 NZ 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaplı'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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