Alaşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine oradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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