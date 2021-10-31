Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Ş.B. (74) yönetimindeki 45 ZL 256 plakalı traktör, Üzümlü Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine oradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika