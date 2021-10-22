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Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika

Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı

22.10.2021 14:57
Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde drone destekli trafik denetiminde 17 araç sürücüsüne 5 bin 530 lira para cezası kesildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde drone destekli trafik denetiminde 17 araç sürücüsüne 5 bin 530 lira para cezası kesildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen noktalarda trafik denetimi yaptı. Kurallara uymadıkları belirlenen 17 araç sürücüsüne 5 bin 530 lira trafik cezası uygulandı.

Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, sürücülere, kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı
Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı
Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı
Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı
Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı

Hisarcık, Alaşehir, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika
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