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ALES sonuçları açıklandı - Son Dakika

ALES sonuçları açıklandı

12.10.2021 10:10
ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ALES sonuçları açıklandı - Son Dakika


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