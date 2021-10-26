Alev topuna dönen otomobilin freni boşalınca panik yaşandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yanan bir araç, itfaiyenin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle freni boşalınca yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Alev topu haline gelen otomobilin aşağı doğru indiğini görenler ne yapacağını şaşırırken, otomobil şans eseri şerit değiştirip bir ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yeri ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesinde sabah saatlerinde yaşandı. Samet Korkmaz adlı vatandaşın park halindeki otomobilin alev aldığını görenler hemen 155 Acil Çağı Merkezine bilgi verdi. Motor kısmında başlayan alevler bir anda otomobilin tamamını sararken, itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Müdahale esnasında alevlerin etkisiyle fren sistemi zarar gören otomobil, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Bulunduğu yerden şerit değiştirip sokağın sol tarafına doğru ilerleyen otomobil, çevrede iş yerleri ve başka otomobillerin bulunmasına rağmen şans eseri kaldırıma ve ağaca çarpıp durdu. Alevlerin arasında neredeyse kaybolan otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 15 dakikada söndürüldü.

Araç sahibi, aracını iş yerinin önüne park edip içeride çalışmaya başladığını, o esnada komşularından aracının yandığı şeklinde bağrışmalar duyarak dışarı çıktığını söyledi.

(Rıza Yanık/İHA)