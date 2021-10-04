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Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki: "Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" - Son Dakika

Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki: "Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

04.10.2021 15:06
Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki:

Iğdır'da Gökhan Argın (42) tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüne ilişkin Iğdır Barosu basın açıklaması yaptı.

Iğdır'da Gökhan Argın (42) tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüne ilişkin Iğdır Barosu basın açıklaması yaptı.

Iğdır'da Gökhan Argın (42) tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüne ilişkin tepkiler devam ediyor. Aleyna Ağgül'ün ölümü ve şüpheli Gökhan Argın'ın serbest bırakılması ile beraber yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren baro şu açıklamada bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün şüpheli bir şekilde intihar ettiği haberini tüm kamuoyu gibi biz de üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Biz hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesini ihlal etmemek için uğraşırken 18 yaşındaki Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta ismine yer verdiği 43 yaşındaki şüpheli dün yüzü dahi kızarmadan Aleyna'yı hedef alan bir basın açıklaması yaptı. Günlerdir bu olaya sessiz kalanlar ise bu şahsın kendisini aklama çabasını ve açıklamalarını manşet manşet paylaştı. Biz bu olayın birkaç gün süren bir duyarlılıktan sonra örtbas edilmesini, hayatı sona eren bir kadının daha suçlu olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. Her kadın cinayeti ya da şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz. Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor, toplumsal travma altında bu şiddetten zarar görüyoruz. Biz tüm sorumlulara sesleniyoruz: Devlet kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve tüm şüpheli kadın ölümlerini aydınlatmakla görevlidir. Devletimizi taahhüt ettiği tüm bu görevleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Açıkça ve yüksek sesle yeter artık diyoruz. 18 yaşında hayatı sona eren Aleyna Ağgül kardeşimiz için çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak sürecin sonuna dek takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." - IĞDIR

Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Iğdır Barosu, İntihar, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki: 'Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Ağgül'ün ölümüne Iğdır Barosundan tepki: "Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" - Son Dakika
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