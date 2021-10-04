Aleyna ölmeden önce şüpheli hakkında şikayette bulunmuş - Son Dakika

Iğdır'da tecavüze uğradığı için intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümünden bir gün önce polise şüpheli hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül (18) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ağgül'ün ölümünden sonra 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı bir nota ulaşan emniyet güçleri, perşembe günü saat 05.00'te Gökhan A. (43) ile oğlu Göktürk A.'yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktürk A. serbest bırakılırken, baba Gökhan A. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Baba-oğlun serbest bırakılmasına Aleyna Ağgül'ün ailesi, kadın toplulukları, sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Gökhan A.'nın serbest bırakılması üzerine Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

Olayla ilgili yeni detaylar çıktı

Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce şüpheli Gökhan A. hakkında, 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Şikayetinde Ağgül'ün daha önce Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan A. hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlattığı ortaya çıktı. Ağgül'ün ifadesinde, şikayeti geri aldıktan sonra Gökhan A. ile sevgili olduklarını ve ona ait bir evde buluştuklarını, Gökhan A.'nın sürekli kendisini 'fotoğraf ve videolarla' tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Aleyna Ağgül'ün ifadesinde Gökhan A.'dan ayrılmak istediğini ancak Gökhan A.'nın bunu kabul etmediğini, Instagram hesabından engellediği halde kendisine sahte hesaplardan ulaştığını belirttiği kaydedildi. Gökhan A.'nın 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etiğini ifadesinde belirten Ağgül'ün doktora giderek darp raporu alıp emniyete suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Olay günü polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan oğul Göktürk A.'nın ise ifadesinde babasıyla Aleyna'nın ilişkisi olduğunu öğrendiğini, ayrılmaları için Aleyna ile konuşmaya gittiğini söylediği öğrenildi. Polislerden Aleyna'nın vefat ettiğini öğrendiğini belirten Göktürk A.'nın Aleyna'nın ölümüyle ilgisi olmadığını belirttiği öğrenildi.

Iğdır'da tecavüze uğradığı için intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümünden bir gün önce polise şüpheli hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül (18) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ağgül'ün ölümünden sonra 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı bir nota ulaşan emniyet güçleri, perşembe günü saat 05.00'te Gökhan A. (43) ile oğlu Göktürk A.'yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktürk A. serbest bırakılırken, baba Gökhan A. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Baba-oğlun serbest bırakılmasına Aleyna Ağgül'ün ailesi, kadın toplulukları, sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Gökhan A.'nın serbest bırakılması üzerine Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

Olayla ilgili yeni detaylar çıktı

Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce şüpheli Gökhan A. hakkında, 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Şikayetinde Ağgül'ün daha önce Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan A. hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlattığı ortaya çıktı. Ağgül'ün ifadesinde, şikayeti geri aldıktan sonra Gökhan A. ile sevgili olduklarını ve ona ait bir evde buluştuklarını, Gökhan A.'nın sürekli kendisini 'fotoğraf ve videolarla' tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Aleyna Ağgül'ün ifadesinde Gökhan A.'dan ayrılmak istediğini ancak Gökhan A.'nın bunu kabul etmediğini, Instagram hesabından engellediği halde kendisine sahte hesaplardan ulaştığını belirttiği kaydedildi. Gökhan A.'nın 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etiğini ifadesinde belirten Ağgül'ün doktora giderek darp raporu alıp emniyete suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Olay günü polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan oğul Göktürk A.'nın ise ifadesinde babasıyla Aleyna'nın ilişkisi olduğunu öğrendiğini, ayrılmaları için Aleyna ile konuşmaya gittiğini söylediği öğrenildi. Polislerden Aleyna'nın vefat ettiğini öğrendiğini belirten Göktürk A.'nın Aleyna'nın ölümüyle ilgisi olmadığını belirttiği öğrenildi.

(İHA)