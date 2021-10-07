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ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI - Son Dakika

ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI

07.10.2021 20:00

IĞDIR'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

IĞDIR'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Iğdır'da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerdir sürdürdüğü çalışmasını tamamladı. Gökhan Argın hakkında, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, "Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürükleyen Gökhan Argın'ı, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Kısa sürede yakalanan Ağgül, cezaevine konuldu.

MAHKEME REDDETMİŞTİ

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Gökhan Argın'ı 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Aleyna Ağgül için Cuma günü saat 14.00'da Iğdırlı'lar Belediye meydanı önünde toplanıp eylem yapacak.

ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI
ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI
ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI
ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği, Aleyna Ağgül, Cumhuriyet, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALEYNA'YI ÖLÜME SÜRÜKLEYEN GÖKHAN ARGIN, TUTUKLANDI - Son Dakika
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