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Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri - Son Dakika

Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri

21.10.2021 11:24
Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio’nun 6C Villa d’Este özel serileri tanıtıldı.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio'nun 6C Villa d'Este özel serileri tanıtıldı.

Markanın mirasından izler taşıyan ve zarafetini gözler önüne seren özel seri; markanın özgün modellerinden biri olarak anılan 6C 2500 SS Coupé'ye de gönderme yapıyor.

Etna Kırmızısı gövde renkleri ile dikkat çeken Alfa Romeo Giulia ve Stelvio '6C Villa d'Este' özel serileri, sınırlı sayıda üretilecek.

Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri

Tasarım ve teknolojik özellikler

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio'nun özel versiyonlarında elektrikli ve ısıtmalı bej renkli deri koltukların bulunduğu kabin içerisinde, ön koltuk başlıklarında ve kabin içerisinde seriye özel 6C Villa d'Este işlemeleri bulunuyor. Her iki modelde de otomatik şanzıman için direksiyona entegre alüminyum vites değiştirme kulakçıkları standart olarak sunuluyor. Giulia'da arkadan itişli 200 HP gücünde 2.0 litrelik Turbo benzinli motor seçeneği bulunuyor. Stelvio'da ise 280 HP gücündeki 2.0 litrelik motor tercih edilebiliyor. Otomobillerin dış tasarımında dikkat çekici Etna Kırmızısı özel gövde rengi dışında, krom yan cam çerçeveleri yer alıyor. Stelvio'da beş delikli 21 inç ve Giulia'da ise 19 inçlik alaşım jantlar görsel etkiyi güçlendiriyor.

Özel serilerde; Seviye 2 ADAS sistemleri, dinamik kılavuz çizgilerine sahip geri görüş kamerası, ön ve arka sensörler, kablosuz şarj ve elektrikli bagaj kapağı paketi standart olarak sunuluyor.

Villa d'Este

Alfa Romeo ve Villa d'Este arasındaki bağ, markanın doğum yeri olan Milano ile dünya genelinde İtalyan mükemmelliğinin vitrini olarak kabul edilen Como Gölü arasındaki bağa dayanıyor. Otomotiv dünyasının seri üretime geçişinden; Concorso d'Eleganza dönemine kadarki süreci yansıtan Villa d'Este; Alfa Romeo'nun pek çok modeline fotoğraf çekimleri ve etkinlikte ev sahipliği yapmış olmasıyla da biliniyor.

Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri

6C 2500 SS Villa d'Este

6C 2500 SS Villa d'Este, gövdeden ayrı bir merdiven şasisi ile üretilen son Alfa Romeo modellerinden biriydi. Her biri diğerinden farklı, kullanıcısının isteklerine uygun olarak sadece 36 model üretildi. 6C 2500 SS Villa d'Este'nin İtalyan mühendisliği, kusursuz işçilik ve detaylara gösterilen özeni yansıtan mirası bugün de tüm Alfa Romeo modellerinde devam ediyor ve Made in Italy vurgusunu yansıtmayı sürdürüyor.

Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri

Alfa Romeo, İtalyan, HP, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio için özel seri - Son Dakika


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