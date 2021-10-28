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Algın ve Akkaş, Asarcık ile Gülpınar köylerini ziyaret etti - Son Dakika

Algın ve Akkaş, Asarcık ile Gülpınar köylerini ziyaret etti

28.10.2021 11:11
Algın ve Akkaş, Asarcık ile Gülpınar köylerini ziyaret etti

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Asarcık ve Gülpınar köylerini ziyaret etti.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Asarcık ve Gülpınar köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Algın ve Akkaş, Sivas merkeze bağlı Asarcık ve Gülpınar köylerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Yaz aylarının yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığını aktaran Algın, şunları kaydetti:

"2021 yılı İl Özel İdaresi ve KÖYDES programları kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Asarcık-Gülpınar arasında yaklaşık 2 kilometrelik yolda iyileştirme ve güzergah değiştirme çalışmaları yürütülüyor. Yol kotunu yükselterek kışında yolun daha elverişli hale gelmesini sağladık. 2021 yılı içerisinde yaklaşık olarak 130 kilometre 1. kat asfalt ve 200 kilometre yolda ise onarım stabilize çalışması yürüttük. Ekiplerimizi ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Adeta sahada arı gibi çalışıyoruz. 2022 yılında da güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Valimiz Sayın Salih Ayhan öncülüğünde İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Hakan Akkaş ve tüm ekibimizle heyecanla ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Yatırımlar bölgeye hayırlı olsun."

Yürütülen çalışmaları yerinde görmek için köy ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Akkaş ise "İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırım programlarında sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmaları hummalı bir şekilde yürüten tüm ekibe teşekkür ediyorum. Asarcık – Gülpınar yolunda çalışmalar sürüyor. Bu yolu kullanacak olan yöre halkına şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Asarcık köyü muhtarı Kemal Coşkun ve Gülpınar köyü muhtarı Turan Çayır ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirerek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gülpınar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Algın ve Akkaş, Asarcık ile Gülpınar köylerini ziyaret etti - Son Dakika


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