Aliağa Belediyesi işaret dili kursu başladı - Son Dakika

Belediye personeli tarafından yoğun ilgi gören kursun ilk dersi, Aliağa Gençlik Merkezi'nde verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma 6 aylık bir süreci kapsıyor.

Eğitimin, engelli işaret dilini öğrenmek isteyen tüm halkın hizmetine açık olduğunu belirten işaret dili eğitmeni Zümra Bozkurt, "Belediye personeli için işaret dili eğitimlerimiz başladı. Katılım oranı çok güzel. Arkadaşlarımız çok hevesli. Belediye personeli eğitimlerinden sonra işaret dili bilecekler ve engelli vatandaşlarımız için daha faydalı hizmet verebilecek. Bu faydalı çalışma için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursun ilk derslerinde parmak alfabesi öğrendiklerini söyleyen Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Birimi personeli Zuhal Sağlam, "Belediyemizin özel eğitim biriminde engelli çocuklarımız ile iletişim kurarken, engelli işaret dilinin önemini bir kez daha gördük. Bizlere bu hizmeti sağlayan Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz" dedi. İlk dersin çok faydalı geçtiğini ifade eden belediye personeli Murat Dağhan ise, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Farkındalık yaratan bu çalışma için Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ederiz" dedi.

6 ay sürecek kurslar, salı ve perşembe günleri, sabah 10.30-12.30 arasında, öğleden sonra ise 13.30-15.30 saatleri arasında Aliağa Gençlik Merkezi'nde verilecek.