Aliağa Belediyesi'nden öğrencilere hayvan sevgisi semineri - Son Dakika

Veterinerlik ekipleri seminerde hayvan hakları, hayvan sağlığı ve Veteriner Hekimliği hakkında bilgiler verirken öğrencilerin sorularını yanıtladı. Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, seminerin ardından Mehmet Saka İlköğretim öğrencilerine Aliağa Belediyesi tarafından yapılan Pati Park'ı gezdirdi.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, öğrencileri hayvan hakları ve hayvanların hastalık ve tedavi süreçlerinde izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirdi. Öğrencilere veterinerlik mesleğini anlatan Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, öğrencilere, hayvanların satın alınmayıp sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Aliağa Belediyesi Pati Park'ından her zaman hayvan sahiplenilebileceğini belirten Güçlü, öğrencilerden gelen "veteriner hekim nedir", "Aliağa'da evcil hayvanlar aşılı mı", "kedimi nasıl aşılatırım" gibi sorulara karşılık şunları söyledi: "Aliağa Belediyesi sokaktaki hayvanlar için mama, su ve barınak ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalar yapıyor. Belediyemiz sokaktaki tüm hayvanları aşılattı. Hayvanlarımızı güvenle sevebilirsiniz. Hayvanlarınızı aşılatmak istediğinizde belediyemizin veterinerlik birimini ziyaret edebilirsiniz. Veteriner hekim, hayvanları tedavi eden ve sizlerin istekleri ile hayvanların aşılanmalarını gerçekleştiren hayvan hekimleridir" dedi.

Aliağa Fen Bilimleri İlköğretim Müdürü Ali İhsan Bostanlı ise şöyle konuştu: "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kapsamında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi için Aliağa Belediye'sinden seminer talebinde bulunduk. Aliağa Belediyesi'nin Hayvanları Koruma Etkinlikleri Kapsamında neler yaptığından bahsettiler. Bu bizim için çok önemliydi. Öğrencilerimizin farkındalığını artırdı. Seminerle birlikte öğrencilerimiz hayvan hakları konusunda sorumluluk almakta daha istekli oldular. Sokaktaki hayvanların Aliağa Belediyesi tarafından aşılanmış olduğunu bilmek, bizlere güven veriyor. Sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN PATİ PARK'A ZİYARET

Fen Bilimleri İlköğretim Okulu'ndaki seminerin ardından Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, Aliağa Belediyesi tarafından yapılan Pati Park'ı ziyarete gelen Mehmet Saka İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencilerine Pati Park'ı gezdirdi. Ziyarette yer alan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere evcil hayvanların bulunduğu yapboz oyuncaklar dağıttı.