Aliağa'da drone destekli trafik denetimi: 25 sürücüye ceza - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, drone destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin katılımıyla, Çanakkale-İzmir Karayolu ile Aygaz Caddesi üzerinde cep telefonu kullanmak, kask ve emniyet kemeri takmamak hususlarında denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin, hem havadan hem de karadan geçekleştirdiği 2 saatlik uygulamada; emniyet kemeri takmayan 18 sürücü ile araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 7 sürücüye kuralları ihlal etmelerinden dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerin yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

(Nimet Ergün/İHA)