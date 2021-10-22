Aliağaspor FK, hazırlık maçında kazandı - Son Dakika

Mücadeleden 5-2 üstünlükle ayrılan sarı siyahlıların golleri Mert Kurtbaş (3), Batuhan Doğrukıran ve Raşit İlçebaylık'tan gelirken konuk ekip Murat Koşun ile Mert Gencer'in golleriyle karşılık verdi.

Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmaya Aliağaspor FK, Mustafa Berk Karahan, Raşit İlçebaylık, İlkay Gül, Alper Sürücü, Adnan Demir, Ersin Aslantoğ, Abdullah Altıntaş, Mert Kurbaş, Furkan Yıldırım, Batuhan Doğrukıran ve Sercan Bıyıklı 11'i ile başladı. Konuk ekip ise Aydın Çetin, Mert Gencer, Mustafa Atsız, Gökhan Kara, Yunushan Memişoğlu, Yasin Öner, Gökhan Özkan, Onur Tunç, Murat Koşun, Ahmet Turgut ve Eren Onuk 11'i ile sahaya çıktı.

Her iki takımın tempolu oyunuyla başlayan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tribünden takip etti. Futbolcuların hırslı mücadeleleri ve keyif veren futbolu izleyenlerin beğenisini topladı.

"HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Hazırlık maçında maç eksiği olan arkadaşlarımıza daha fazla şans verdik. Kardeş takımımız Helvacı Spora da kendi liglerinde başarılar diyoruz. Her şey istediğimiz gibi iyi gidiyor. Takım olarak iyi durumdayız. 31 Ekim'de Sivaslı Belediyesporu konuk ederek ligin ilk maçını oynayacağız. Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimize bu sene ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.