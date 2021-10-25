Üye Girişi
Aliağaspor FK Lige Hazır - Son Dakika

Aliağaspor FK Lige Hazır

25.10.2021 08:32
Aliağaspor FK Lige Hazır

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) güçlü ekibi Aliağaspor FK, ligin başlamasına bir hafta kala hazırlık maçında Burhaniye Belediyesporu konuk etti.

Konuk takım 18.dakikada Serkan Akbakay'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçse de sarı siyahlılar 36'da Murat Arslan, 75'te Levent Aktuğ ve 86'da Abdullah Çınar'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanı Kamil Önal ile az sayıda taraftar izledi. Karşılaşmaya Balıkesir temsilcisi Burhaniye Belediyespor yoğun baskı ve tempoyla başlasa da Aliağaspor FK, pas oyunuyla ilk 20 dakikada rakibinin baskısını kırmayı başardı. İlk yarı Serkan Akbakay ile Murat Arslan'ın attığı karşılıklı gollerle 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Özellikle ikinci yarıda daha istekli ve tempolu bir oyun sergileyen sarı siyahlılar oyun üstünlüğü rakibine hissettirdi. 75'te sahneye çıkan Levent Aktuğ Aliağaspor FK'yı 2-1 öne geçirirken 86'da Abdullah Çınar'ın attığı şık gol maçın skorunu belirledi (3-1)

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Bizim için lig öncesi iyi bir hazırlık maçı oldu. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Haftaya Pazar günü ligin ilk maçını kendi sahamızda oynayacağız. Aliağa halkının desteğini bekliyoruz. Bu sene şampiyon olarak profesyonel lig hasretini sona erdirmeyi istiyoruz dedi"

Aliağaspor FK Lige Hazır

Murat Arslan, Serkan Acar, oyunlar, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağaspor FK Lige Hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor 08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını 08:04 Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor 07:43 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün 07:22 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı 00:19 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli 20:11 İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar 16:24 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar

Son Dakika Haberleri
08:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur
08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
08:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur
08:03 Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını
07:56 Dolar'dan yeni bir rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
07:52 Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı
07:49 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı
07:42 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
07:23 İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
07:21 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur         
08:06
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar         
07:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası         
23:03
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi         
16:03
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 08:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağaspor FK Lige Hazır - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement