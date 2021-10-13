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ALIŞVERİŞ İÇİN GİRDİĞİ MARKETTEN AYAĞI KIRIK ÇIKTI - Son Dakika

ALIŞVERİŞ İÇİN GİRDİĞİ MARKETTEN AYAĞI KIRIK ÇIKTI

13.10.2021 12:45

MUĞLA Bodrum'da 3 ay önce markette alışverişi yaparken peynir reyonunun yakınındaki asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı.

MUĞLA Bodrum'da 3 ay önce markette alışverişi yaparken peynir reyonunun yakınındaki asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, ihmali olduğu gerekçesiyle market yetkililerinden şikayetçi oldu.

Olay, 18 Temmuz günü öğleden sonra Bodrum Yalıkavak'ta meydana geldi. İddiaya göre, marketten alışveriş yapan avukat Aygil Kuruloğlu(30), reyondaki peynirlere uzandı. Kuruloğlu, reyonun yakınındaki açık tutulan asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının düştüğü anlar kameralara yansıdı.

"MARKET REYONUN ORTA YERİNDE BİR AÇIKLIK"

Başından geçenleri anlatan avukat Kuruloğlu, "Yaklaşık 3 buçuk 4 metre gibi bir yükseklikten aşağı düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Bir uyaran yok, etrafı sarılmamış, hiçbir önlem yok. Boşluğa düştüm neye uğradığımı şaşırdım. Ayak kemiklerim kırıldı. Şans eseri diyorum ki, çok daha kötüsü olabilirdi. Kötü bir şekilde düşüp başım, boynum kırılabilirdi. Doktorlarımla görüştüğümde de bunu söylediler. Büyük bir şansla hayatta kaldığımdan bahsedildi. Akıl almaz bir ihmal, akıl almaz bir sorumsuzluk. Orada ben değil bebek olabilirdi. Bir buçuk yaşında kızım var, kucağımda olabilir, beraber düşebiliriz. Yani olabileceklerin boyutunu tarif etmem mümkün değil" dedi.

"BEN DÜŞTÜĞÜM SIRADA MARKET SATIŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ"

Kuruloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli ki orası ruhsatsız, duyumlarımız da öyle. Sonradan eklenmiş. Çünkü belediyenin böyle bir platforma izin vereceğine ihtimal vermiyorum. Yalıkavak Polis Merkezi'nde şikayette bulunduk. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Her türlü hukuki yola başvuruyorum. Buna sebebiyet veren sorumluların cezalandırılacağına inancım tam. Spor hukukuyla uğraşıyorum ve tam transfer dönemiydi, çokça büyük kayıplarımız oldu. Bütün hayatımız alt üst oldu diyebilirim. Market çalışanları da şok geçirdi, ihmalleri vardı. Beni üzen, ben düştüğüm sırada market satış yapmaya devam etti. Ben düşmüş acılar içinde kıvranırken, yan tarafta müşteriler peynir alıyordu. Orada bile para kazanmanın derdine düşmüş bir işletmeden bahsediyoruz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı"

Polis Merkezi, Market, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALIŞVERİŞ İÇİN GİRDİĞİ MARKETTEN AYAĞI KIRIK ÇIKTI - Son Dakika


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