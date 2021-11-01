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Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

01.11.2021 16:00
Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

Bolu'da alışveriş merkezinde bir kadının cep telefonunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da alışveriş merkezinde bir kadının cep telefonunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde E.Z. (23) isimli kadının yanına gelen 2 kişiden biri E.Z.'yi oyalarken diğer kişi cep telefonunu çaldı. Şahısların yanından ayrılmasından kısa bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden E.Z., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen P.B. (19) ve B.K. (15), Ankara istikametinde seyir halindeyken, Gerede'de gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda hırsızlık mağduru E.Z. tarafından teşhis edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

Toros Dağları, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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