Üye Girişi
Aliya İzzetbegoviç, Trakya Üniversitesinde konferansla anıldı - Son Dakika

Aliya İzzetbegoviç, Trakya Üniversitesinde konferansla anıldı

19.10.2021 17:44
Aliya İzzetbegoviç, Trakya Üniversitesinde konferansla anıldı

Araştırmacı yazar Davud Nuriler, Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesinin ardından bölgedeki Müslümanların bir asır boyunca büyük mücadeleler verdiğini, 1992'de Aliya İzzebetgoviç liderliğinde kurulan bağımsız Bosna-Hersek devletiyle mücadelelerin sonuca ulaştığını söyledi.

Araştırmacı yazar Davud Nuriler, Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesinin ardından bölgedeki Müslümanların bir asır boyunca büyük mücadeleler verdiğini, 1992'de Aliya İzzebetgoviç liderliğinde kurulan bağımsız Bosna-Hersek devletiyle mücadelelerin sonuca ulaştığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce "Ölümünün 18. Yılında Fikri ve Siyasi Yönüyle Aliya İzzetbegoviç" konferansı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Enstitü Müdür Yardımcısı Dç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı çevrim içi düzenlenen konferansta sunum yapan Nuriler, Aliya İzzetbegoviç'i ölümünün 18. yılında saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Nuriler, Bosna-Hersek başta olmak üzere Balkanlar'daki Müslümanların Osmanlı'nın çekilmesinin ardından önemli mücadeleler verdiğini ifade etti.

Boşnakların, bağımsızlığını ilan edene kadar sürekli bir direniş mücadelesi verdiğine dikkat çeken Nuriler, "Kendilerine tepeden dikte edilen bir kimlik problemi vardı. Belgrad rejimleri Boşnakların aslında Sırp olduğunu dikte etti. Bu politikalara karşı hep bir mücadele vardı. Bir asır süren bu baskıcı politikalara karşı sürekli bir direniş gösterildi, soydaşlarımız Türkiye'ye göç ederek bu zulümden kurtulmaya çalıştı. Orada kalanlar da başta Boşnaklar olmak üzere başka türlü bir direnişle bu baskılara göğüs germeye çalıştılar." dedi.

Asırlık mücadele

Nuriler, Boşnakların, İzzetbegoviç önderliğinde kurulan Bosna-Hersek ile asırlık mücadelelerinin meyvesini almaya başardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Osmanlı'dan sonra o bölgede Müslüman milletlerin, başta Türklerin bir devleti olmamıştı. Devleti olmadığı için sürekli baskıcı devletlerin baskısıyla yaşamak zorunda kalmışlardır. İlk defa 1992'de Bosna Hersek'in referandumla bağımsızlığını kazanması ve legal bir yapı ortaya çıkmasıyla, kısa sürede Bosna Hersek'i, 150'den fazla ülke bağımsızlığını tanıdı. Bu neticede Bosna kendi yasal ordusunu kurdu, legal bir yapı ortaya çıktı.

Osmanlı'nın gidişinden bu yana ilk defa Balkanlar'da Boşnak milleti, bir asırdan fazla süredir direniş kültürüyle bilenmiş bu millet, İzzetbegoviç'in liderliğinde bağımsız devletine kavuştu. Kamil manada insan haklarını uygulama anlamında önemli bir mesafe katetti. Bütün dünya onun mücadelesinin haklılığını, hukukiliğini ve ne kadar insani bir mücadele verdiğini kabul etmek durumunda olmuşlardır."

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kansu da konferansta bir sunum yaptı.

Trakya Üniversitesi, Aliya İzzetbegoviç, Balkanlar, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliya İzzetbegoviç, Trakya Üniversitesinde konferansla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı 17:39 Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori 17:26 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

Son Dakika Haberleri
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi
17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
17:09 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Çarşaflı kadınlara hakaret davasının sanığı hakim karşısına çıkarıldı: Gençlere böyle şeyler söylerim Çarşaflı kadınlara hakaret davasının sanığı hakim karşısına çıkarıldı: Gençlere böyle şeyler söylerim         
17:35
Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak         
17:27
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:47
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:51:53. #1.12#
SON DAKİKA: Aliya İzzetbegoviç, Trakya Üniversitesinde konferansla anıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement