Aliya İzzetbegoviç, Trakya Üniversitesinde konferansla anıldı - Son Dakika

Araştırmacı yazar Davud Nuriler, Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesinin ardından bölgedeki Müslümanların bir asır boyunca büyük mücadeleler verdiğini, 1992'de Aliya İzzebetgoviç liderliğinde kurulan bağımsız Bosna-Hersek devletiyle mücadelelerin sonuca ulaştığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce "Ölümünün 18. Yılında Fikri ve Siyasi Yönüyle Aliya İzzetbegoviç" konferansı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Enstitü Müdür Yardımcısı Dç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı çevrim içi düzenlenen konferansta sunum yapan Nuriler, Aliya İzzetbegoviç'i ölümünün 18. yılında saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Nuriler, Bosna-Hersek başta olmak üzere Balkanlar'daki Müslümanların Osmanlı'nın çekilmesinin ardından önemli mücadeleler verdiğini ifade etti.

Boşnakların, bağımsızlığını ilan edene kadar sürekli bir direniş mücadelesi verdiğine dikkat çeken Nuriler, "Kendilerine tepeden dikte edilen bir kimlik problemi vardı. Belgrad rejimleri Boşnakların aslında Sırp olduğunu dikte etti. Bu politikalara karşı hep bir mücadele vardı. Bir asır süren bu baskıcı politikalara karşı sürekli bir direniş gösterildi, soydaşlarımız Türkiye'ye göç ederek bu zulümden kurtulmaya çalıştı. Orada kalanlar da başta Boşnaklar olmak üzere başka türlü bir direnişle bu baskılara göğüs germeye çalıştılar." dedi.

Asırlık mücadele

Nuriler, Boşnakların, İzzetbegoviç önderliğinde kurulan Bosna-Hersek ile asırlık mücadelelerinin meyvesini almaya başardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Osmanlı'dan sonra o bölgede Müslüman milletlerin, başta Türklerin bir devleti olmamıştı. Devleti olmadığı için sürekli baskıcı devletlerin baskısıyla yaşamak zorunda kalmışlardır. İlk defa 1992'de Bosna Hersek'in referandumla bağımsızlığını kazanması ve legal bir yapı ortaya çıkmasıyla, kısa sürede Bosna Hersek'i, 150'den fazla ülke bağımsızlığını tanıdı. Bu neticede Bosna kendi yasal ordusunu kurdu, legal bir yapı ortaya çıktı.

Osmanlı'nın gidişinden bu yana ilk defa Balkanlar'da Boşnak milleti, bir asırdan fazla süredir direniş kültürüyle bilenmiş bu millet, İzzetbegoviç'in liderliğinde bağımsız devletine kavuştu. Kamil manada insan haklarını uygulama anlamında önemli bir mesafe katetti. Bütün dünya onun mücadelesinin haklılığını, hukukiliğini ve ne kadar insani bir mücadele verdiğini kabul etmek durumunda olmuşlardır."

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kansu da konferansta bir sunum yaptı.