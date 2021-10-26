Aliya İzzetbegoviç Trakya Üniversitesinde etkinliklerle anıldı - Son Dakika

Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yılında Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen etkinliklerle anıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Araştırma Enstitüsü Fuayesi'nde, Aliya İzzetbegoviç'in çeşitli dönemlerine ait fotoğraflarından oluşan "Aliya İzzetbegoviç Fotoğraf Sergisi" açıldı.

TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin'in yanı sıra akademisyenler katıldı.

Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, yakın tarihin en trajik serüvenini oluşturan bir süreci yeniden hatırladıklarını belirtti.

Aliya İzzetbegoviç'in Bosna Savaşı'nda verdiği mücadele ve taviz vermeyen tavırlarıyla hem Balkanlar hem de Müslüman dünyası için önemli bir lider olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Aliya İzzetbegoviç'i okudukça, tanıdıkça yüzyıl için ne kadar önemli bir insan ve çok kritik dönemde yaptığı liderlikle bir ulusun kurtarıcısı olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Sözleri, eserleri, yaptıkları ve bıraktıklarından öğrenecek çok şeyimiz var. Bizlere bıraktığı değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür etkinlikler düzenlenmesini anlamlı buluyoruz. Değerli Doç. Dr. Nurten Çetin ve Doç. Dr. İbrahim Kelağa'nın katkılarıyla düzenlenen sergi ve konferans ile misyonu Balkanlar olan Trakya Üniversitesi'nde, Aliya İzzetbegoviç'i hayırla yad etmiş olacağız. Bu vesileyle unutulmaz lider Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin ve mekanı cennet olsun inşallah."

Serginin gezilmesinin ardından "Ölümünün 18. Yılında Fikri ve Siyasi Yönüyle Aliya İzzetbegoviç" konferansı gerçekleştirildi.

TÜ ev sahipliğinde fikirleri, karakteri, örnek kişiliği ve yaptıklarıyla "Bilge Lider" olarak anılmaya devam eden Aliya İzzetbegoviç adına düzenlenen çevrim içi konferansa konuşmacı olarak 20-21 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu ile Araştırmacı-Yazar Davud Nuriler katıldı.

Moderatörlüğünü Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı konferansta konuşan Nuriler, kısaca bölgenin tarihi hakkında bilgiler verdikten sonra 1990'lı yıllarda soğuk savaşın sona ermesi ve Bosna-Hersek'in bağımsızlık süreci ile yaşanan gelişmeleri aktardı.

Kansu ise aile büyüklerinin Bosna doğumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlkeli bir devlet adamı, başkomutan ve yazar gibi sıfatlar Aliya İzzetbegoviç'in vasıflarından bazılardır. Onu en güzel anlatan kelime onun bir mütefekkir olmasıdır. İzzetbegoviç, siyasette daima ilkeli bir insandı. Vefatından 3 yıl önce siyaseti bırakırken yetiştirdiği gençlerin devletin geleceği için gayret etmeleri gerektiği düşüncesindeydi. Ayrıca Sırp ve Hırvat siyasetçilere, onun siyasi tecrübesinden istifade etmeleri için açık kapı bırakmıştır. Bilge Kral sözü onu anlatmaya yetmez. Siyasetçi kimliği onun vasıflarından sadece bir tanesi. Yazar olarak on tane telif eserinin dünyada birçok dile tercümesi yapıldı. Aliya İzzetbegoviç, birçok İslam aliminin eserlerini Boşnakça'ya tercüme ettirmiştir. Ama maalesef birçok insan onu sadece başkomutan ya da devlet başkanı olarak tanıyor."