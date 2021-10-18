Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yılında Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için vefatının 18. yılı dolayısıyla Bağcılar Belediyesince anma töreni düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, İzzetbegoviç'in silah arkadaşları Emekli Tuğgeneral İsmet Hadzic ile Emekli Askeri Polis Vejsil Bota da katıldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İzzetbegoviç'in, "Asla köle olmayacağız" diyerek direnişi başlatmasıyla Müslümanların etrafında kenetlendiğini belirtti.

Çağırıcı, "Bilge Kral" İzzetbegoviç'in havan toplarının uçuştuğu ve keskin nişancıların insanları katlettiği anlarda bile halkını yalnız bırakmadığına işaret ederek, "Elinde valizlerle kaçan insanlar onu yanlarında görünce umut doldular. O, savaşın en şiddetli anlarında bile askerlerle iftarını yapan bir liderdi. Tüm zorluklara rağmen Bosna Hersek'i bağımsız bir devlet yapmayı başardı. Katliama seyirci kalan devletler için söylediği 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır' sözü tarihin utanç sayfalarına kazındı." ifadelerini kullandı.

İzzetbegoviç'i ve mücadele arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anan Çağırıcı, hala hayatta olanlara da uzun ve sağlıklı bir ömür diledi.

Emekli Tuğgeneral İsmet Hadzic de merhum İzzetbegoviç'in ülkesinde yaşayan halkları anlayan bir lider olduğundan bahsetti.

İzzetbegoviç'i özlemle andıklarını vurgulayan Hadzic, "O Bosna savaşının bir mucizesiydi. Orduda bir otoritesi vardı, ancak askerlerle dertleşmeyi de bilirdi. İnsanlar ona saygı duyar ve onu severdi. Onun gibi bir Boşnak'ın dünyaya gelmesi için daha çok bekleyeceğiz. Zor günlerimizde bize yardım edenler arasında Türkiye birinci sırada geliyor. Yardımları unutmayacağız. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Hadzic, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok iyi bir noktaya gelmesinden mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

Anma törenine AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı Erol Sevim de katıldı.