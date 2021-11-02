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Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu

02.11.2021 11:12
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyere çarpan otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyere çarpan otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin incelemelerinde alkollü çıkan şahsa ceza kesildi.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.B. idaresindeki 48 E 8845 plakalı Opel marka otomobil, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan aracından çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsüne alkol ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde ayakta durmakta zorlanan sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüye alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uyguladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu
Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolu, Otomobil, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücü TEM'de bariyere çaptığı kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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