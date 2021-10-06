Alkollü sürücü yolun ortasında çalışır vaziyetteki aracında uyuyakaldı - Son Dakika

Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir otomobilin yol ortasında çalışır vaziyette durduğu ve uzun süre bu şekilde beklediği ihbarını alan trafik ekipleri, bölgeye gitti.

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