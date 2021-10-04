Alman ARD Kanalı "Türk silah sanayisinin yükselişte" olduğunu yazdı - Son Dakika

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD Türk silah sanayisinin yükselişte olduğuna ilişkin haber yayımladı.

Kanalın haber bülteni Tagesschau'un internet sayfasında, "Türk silah sanayisi yükselişte" başlığı kullanıldı.

Haberde, "Droneler, canlanan Türk savunma sanayisinin ihracatında en çok satılan ürünler olarak gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin bölgesel güce yükselmesine yönelik çalışması sektöre ek bir ivme kazandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Her yıl sonbaharda Teknofest'in düzenlendiğine işaret edilen haberde, burada, öğrencilerin kendi yaptıkları droneleri tanıttıkları belirtildi.

Haberde, " Türkiye'de üretilen (Made in Turkey) savaş droneleri artık çok ihraç edilen ürünlerdir." ifadesi yer aldı.

Baykar şirketinin ürettiği TB2'nin örnek olarak gösterildiği haberde, geçen yıl sonbaharda Azerbaycan ordusunun bu İHA'ları Ermenistan'a karşı savaşta kullandığına işaret edilerek, "Askeri uzmanlar, bunlarla hedeflerin tespit edildiği ve Azerbaycanlıların hızla ilerlediğini doğruladı." bilgisi paylaşıldı.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın şirketin son gelişmelerini Teknofest'te tanıttığı belirtilen haberde, Türk öğrencilerin "Akıncı" İHA'sını hayranlıkla izlediğine yer verildi.

Bayraktar'ın oldukça gelişmiş bir teknoloji olduğu belirtilen haberde, akıllı silahlara sahip olunduğunda dronelerin savaş alanında büyük etkiye sahip olacağı aktarıldı.

Haberde, "Ülkedeki insanlar Bayraktar'ın orduya ve silahlara yönelik hislerini, özellikle de bunlar ülkede geliştirilip üretildiyse paylaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"2002'de ülkede sadece 56 savunma şirketi varken 2020'de1500 şirket bulunuyor"

Yurt dışında da Türk dronelerine ilginin her geçen gün arttığı vurgulanan haberde, dronelerin alıcıları arasında Azerbaycan, Polonya, Ukrayna, Katar ve Tunus'un yer aldığı ifade edildi.

Bayraktar'ın Türkiye'de son 15 yılda savunma sanayinde büyük ilerlemeler sağlandığını, Türk firmalara ve mühendislere güvenildiğinin vurguladığına işaret edilen haberde, Bayraktar'ın böylelikle küresel rekabetle baş edecek teknolojiler geliştirildiğini ve aynı zamanda ordunun silah ithalatında daha bağımsız hale geldiği kaydedildi.

Alanında çok okunan sektör gazetesi Defence News'in listesinde 2020'de ilk 100'ün içinde 7 Türk şirketinin yer aldığı anımsatılan haberde, "2002'de ülkede sadece 56 savunma şirketi varken 2020'de 1500 şirket bulunuyor." denildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 169 ülkeye silah ihracatı yaptığını açıkladığı belirtilen haberde, "ABD ilk sırada yer alırken onu Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Bangladeş takip ediyor. Bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 138'di. Gülle'ye göre önümüzdeki dokuz yılda ihracatta en büyük ilerlemeyi savunma ve havacılık sektörleri kaydedecek ve yüzde 400'lük bir büyüme bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.