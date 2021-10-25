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Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç - Son Dakika

Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç

25.10.2021 16:12

Almanya'da bir polis memurunun tutuklamak istediği gence uyguladığı orantısız güç kameralara yansıdı.

Almanya'da bir polis memurunun tutuklamak istediği gence uyguladığı orantısız güç kameralara yansıdı.

Almanya'nın Pforzhein kentinde hafta sonu bir polis memuru tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence sokak ortasında şiddet uyguladı. Sokaktan geçen vatandaşlar tarafından görüntülenen polis şiddeti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurunun yere yatırdığı gencin kafasını diziyle bastırıp yumruklar attığı görülüyor. Yanına gelen polislere aldırış etmeden gence şiddet uygulamaya devam eden polis, "Dur, şimdi dur" diye bağırırken yerdeki genç ise "Bırak beni" dedikten sonra polise hakaret ediyor.

Pforzheim Polis Merkezinin olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında gencin sarhoş olduğu, agresif tutumlar sergilediği ve yapılan ihbar üzerine de gözaltına alındığı duyuruldu. Zanlının ayrıca polis memurlarına saldırdığı ve yaralamaya çalıştığı söylenirken, bir polisin tutuklama esnasında yaralandığı ve operasyonu bırakmak zorunda kaldığı bilgisi verildi. Pforzheim Polisi Basın Sözcüsü Dirk Wagner de yaptığı açıklamada, "Videodaki polisin gencin direnişini basit fiziksel şiddetle sona erdirmeye ve genci gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Bu tür görevler genellikle bazı soruları gündeme getiren görüntüler üretir" dedi.

Tutuklandıktan sonra polis merkezine götürülen şahsın kanında 2,2 promil alkol tespit edildiği açıklanırken, ertesi gün serbest bırakıldığı da öğrenildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyayı ikiye bölen olay sonrası, bazı katılımcılar gereksiz yere abartılı şiddet uygulayan polisin görevden uzaklaştırılması gerektiğini yazarken, bazıları ise görüntülerde olayın tamamının yer almadığı için kesin yargıya varılmaması gerektiğini paylaştı.

(Mahmut Tosun/İHA)

Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç
Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç

Polis Memuru, Almanya, Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç - Son Dakika
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