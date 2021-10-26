Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi geriledi - Son Dakika

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, ekimde üretim için ara ürünlerde tedarik sıkıntılarının etkisiyle 7,5 puan azaldı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 20,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 13 puana geriledi.

Böylece endeks, eylüldeki artışının ardından, Şubat 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alman ihracatçılar arasındaki beklenti duyarlılığı ekimde önemli bir darbe aldı. Ara ürünlerdeki tedarik sorunları artık imalat sektörünün ihracatını etkiliyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, ham madde ve çipler gibi tedarik zincirinde darboğazların, ham madde fiyatlarındaki artışın, büyük limanlardaki yoğun trafiğin, ticaret anlaşmazlıklarının ve yüksek konteyner navlun ücretlerinin Alman sanayi üretimini ve ihracatını baskıladığını belirterek, bu baskıdan dolayı Alman şirketlerin yüzde 42'sinin mevcut siparişleri işleme koyamadığını kaydetti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından "Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine" yönelik araştırmanın sonuçlarına göre ise Alman firmalarının yüzde 83'ünün "ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından" muzdarip durumda.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşunun 14 Ekim'de tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle ülkenin 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürmesinin ardından, Alman hükümetinin de 27 Ekim'de bu yıl için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor.