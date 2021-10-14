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Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı: "NSU cinayetlerinde bazı önemli sorular hala cevapsız" - Son Dakika

Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı: "NSU cinayetlerinde bazı önemli sorular hala cevapsız"

14.10.2021 14:53
Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı:

Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hakkında hala birçok sorunun cevabının bulunamadığını söyledi.

Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hakkında hala birçok sorunun cevabının bulunamadığını söyledi.

Haldenwang, göçmenler konusundaki çalışmalarıyla bilinen "Uyum için Medya Servisi" adlı inisiyatifinin düzenlediği "NSU teröründen 10 yıl sonra: Güvenlik birimleri hangi dersleri çıkardı?" konulu panelde konuştu.

NSU terör örgütünün 3 üyesinin daha geniş bir Neo-Nazi ağı tarafından desteklenmiş olabileceğini belirten Haldenwang, "NSU cinayetleriyle ilgili bazı önemli sorular hala cevapsız. Kurbanları nasıl seçtiler? Yer? Banka soygunlarından aldıkları para onlara yetiyor mu yoksa başkalarından maddi destek mi aldılar? Bazı açık sorular var." ifadelerini kullandı.

Haldenwang, özellikle iç istihbarat ajanı Andreas Temme'nin Halit Yozgat cinayetindeki rolüyle ilgili birçok sorunun yanıtsız olduğuna işaret ederek "Polis memuru Michelle Kiesewetter'in öldürülmesinin nedeni de net değil. Sonuçta bu çok çok rahatsız edici duygu devam ediyor." dedi.

Cinayetlerin aydınlatılması çalışmalarında güvenlik birimlerinin çok hatalar yaptığı itirafında bulunan Haldenwang, "NSU'nun aydınlatılması konusunda güvenlik birimlerinde hatalar yapıldı. Yapısal ve münferit hatalar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Haldenwang, NSU dosyalarının güvenlik birimlerinde yok edilmesinin açıkça bir görev ihlali olduğunu belirterek bu konuda gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

NSU dosyalarının erişiminin uzun zaman yasak getirilmesi eleştirilerine de yanıt veren Haldenwang, "İş birliği yapan muhbirlerin hayatı önemli. Onların bilgilerinin ifşa edilmesi, onların da hayatlarını tehlikeye atabilir. Bu nedenle erişim yasağının gerekçelerini görmek lazım." diye konuştu.

Mağdurların avukatından tepki

Panele katılan mağdur ailelerinin avukatı Seda Başay Yıldız da Alman makamlarının cinayetleri aydınlatma konusunda isteksiz davrandıklarını, birçok bilginin kendileriyle paylaşılmadığını, belgeleri yok eden ya da gizleyenlere ağır yaptırımlar uygulanmadığını söyledi.

Cinayetlerin sadece 3 kişinin işlemesinin mümkün olamayacağını, farklı eyaletlerdeki cinayetlere destek vermiş daha geniş bir ağın olduğunu savunan Başay Yıldız, NSU ile bağlantılı, istihbarata çalışan haber elemanları hakkında etkili soruşturma yürütülmemiş olmasına da tepki gösterdi.

Başay Yıldız, müvekkillerinin cinayetlerinin aydınlatılmamış olması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayarak birçok kurban yakınının artık Alman makamlarının bu cinayetleri aydınlatabileceği konusunda umutları kalmadığını kaydetti.

Anayasa, Almanya, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı: 'NSU cinayetlerinde bazı önemli sorular hala cevapsız' - Son Dakika


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