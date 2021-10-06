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Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 7,7 azaldı - Son Dakika

Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 7,7 azaldı

06.10.2021 11:24
Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 7,7 azaldı, System.String[]

Almanya'da fabrika siparişleri, yaz tatilinin etkisiyle ağustosta yüzde 7,7 azalış gösterdi.

Almanya'da fabrika siparişleri, yaz tatilinin etkisiyle ağustosta yüzde 7,7 azalış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azaldı. Söz konusu azalış, Nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti.

Destatis açıklamasında, "Üreticiler, ara ürünler için teslimat dar boğazlarından şikayet ediyor." ifadesi kullanıldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,1 azalması yönündeydi.

Siparişler, Ağustos 2020'ye göre ise yüzde 11,7 artış kaydetti.

Almanya'da ağustosta aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 5,2 ve yabancı siparişler yüzde 9,5 düştü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler temmuz ayına göre yüzde 1,6 artarken, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 15,2 azaldı.

Ülkede ağustosta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 2,8, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,7 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 11,1 düşüş gösterdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temmuz-ağustos döneminde mayıs-hazirana göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 3,1 arttığı ve büyük siparişlerin 1,3 düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Yılın başından beri yükselen bir trendin ardından imalat sektörüne gelen siparişler son zamanlarda keskin bir düşüş yaşadı. Bunun ana nedeni, özellikle Avro Bölgesi dışı bölgeden gelen zayıf dış talepti." denildi.

Üretim için mal sıkıntısı

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustosta siparişlerdeki düşüşün bir başka nedeninin de üretim için mal sıkıntısı olduğunu belirterek, "Düşüş, malzeme sıkıntısının sanayiye gelen siparişleri de yavaşlattığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bankhaus Lampe Başekonomisti Alexander Krüger de ilk bakışta ağustosta fabrika siparişlerindeki düşüşün bir şok olarak göründüğünü aktararak, "Ancak daha yüksek düzeyde düşüş, normal zamanlardan daha az sıkıntı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin, çip kıtlığı gibi tedarik zincirinde yaşanan dar boğazlar nedeniyle 2021'de 25 milyar avro zarara uğrayacağını belirtmişti.

IfW, Alman ekonomisi için büyüme tahminini de tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle yüzde 3,9'dan yüzde 2,6'ya düşürmüştü.

Fabrika, Almanya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 7,7 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 7,7 azaldı - Son Dakika
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